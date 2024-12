Dschungelcamp 2025: Gagen enthüllt! Dieser Promi bekommt die meiste Kohle

Erst kürzlich berichtete "Bunte", die Ex von Boris Becker (57) solle 250.000 Euro für ihre Teilnahme am Dschungelcamp bekommen. Doch "Bild" will wissen, dass das schöne Model um einiges besser verhandelt haben soll! Die 48-Jährige soll mindestens 300.000 Euro bekommen! Nicht schlecht! Doch wirklich verwunderlich ist es nicht. Lilly ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland, machte vor allem Schlagzeilen mit der Beziehung zu Boris Becker, mit dem sie von 2009 bis 2018 verheiratet war. Welche Geschichten sie wohl am Lagerfeuer auspackt?

Aber auch bei der Konkurrenz klingelt die Kasse! Schlagerstar Anna-Carina Woitschack soll für ihre Teilnahme 220.000 Euro bekommen. Sportler Jürgen Hingsen immerhin 200.000 Euro. Für Nina Bott sollen 100.000 Euro rausspringen. Und die TV-Sternchen Yeliz Koc und Timur Ülker heimsen angeblich 80.000 Euro ein. Und der Rest? Der soll laut "Bild" zwischen 30.000 und 70.000 Euro verdienen. Ob das wirklich stimmt? RTL hält sich zu den Zahlen bedeckt …

"Bild" will außerdem wissen, dass es die mit Abstand höchste Gage in dieser Staffel ist.

