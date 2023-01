"Dschungelcamp"-Moderator Jan Köppen: Damit hat niemand gerechnet!

Nachdem Daniel Hartwich letztes Jahr seinen Ausstieg verkündete, rückte Jan Köppen nach. Viele trauten dem Moderator nicht zu, dass er in Daniels große Fußstapfen treten kann. Doch mittlerweile hat der 39-Jährige auch den letzten Kritiker von sich überzeugt. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell an Jan als neuen Moderator gewöhnen werde. Für mich der größte Gewinner der Staffel. Er hat seine Sache mehr als gut gemacht", schwärmt beispielsweise ein Twitter-User. Ein anderer lobt: "Jan Köppen hat ein super Job gemacht als Moderator vom Dschungelcamp und wurde von Folge zu Folge immer besser." Mit so viel Lob hätte am Anfang sicherlich keiner gerechnet!