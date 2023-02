Dschungelcamp-Nachspiel: Der Zoff geht in die nächste Runde!

Wie eine Vorschau der Show nun zeigt, wird Cosimo weiterhin von Cecilia angegangen. Doch auch Tessa ist wieder ganz in ihrem Element und fährt vor allem Claudia Effenberg ordentlich an. Doch auch die anderen Kandidaten wie Verena Kerth, Gigi Birofio oder Lucas Cordalis werden von Moderatorin Sonja Zietlow und Jan Köppen ausgefragt: Wie steht es eigentlich um die Hochzeitspläne von Verena Kerth und Marc Terenzi? Verena erklärt, dass sie und ihr Verlobter in den letzten Wochen so viel zu tun hatten, dass sie noch gar keine Zeit für das Wesentliche aufbringen konnten. Was allerdings bereits feststeht: Busenfreundin Claudia Effenberg soll Verenas Trauzeugin werden!

Mehr erfahren wir am Sonntag um 20.15 Uhr auf RTL.

Auch interessant

Huch, wird Djamila Rowe von der Dschungelkönigin jetzt etwa zur Bachelorette? Erfahrt mehr im Video!