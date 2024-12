Dschungelcamp: Nächster Kandidat steht fest! Mit ihm hat wohl niemand gerechnet

Wie jetzt bekanntgegeben wurde, holt RTL offenbar die Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen (66) in den australischen Busch! Der heute 66-Jährige hat eine steile Sportkarriere hinter sich: Er wurde zweimal Vizeeuropameister, einmal Vizeweltmeister und 1984 Olympia-Zweiter im Zehnkampf.

Auch wenn der Dschungel die erste Reality-Show für den Ex-Profisportler sein könnte, ein bisschen Fernseh-Erfahrungen konnte er bereits sammeln: Ende der 80er-Jahre war Jürgen Hingsen kurze Zeit als Sport-Moderator beim ZDF-"Fernsehgarten" tätig und in den 90ern versuchte er sich in einer Nebenrolle in der Serie "Ein Schloss am Wörthersee". Sogar bei "Let's Dance" war er bereits zu sehen: 2006 belegte Hingsen mit Partnerin Uta Albanese (51) den fünften Platz.