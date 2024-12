Dschungelcamp: Weitere Kandidaten enthüllt! SIE mischen 2025 das Camp auf

Laut der "Bild" sollen auch drei absolute Reality-TV-Profis ins Camp einziehen. Einer von ihnen: Yasin Mohamed (33). Gerade ist er noch bei "Love Island VIP" zu sehen und sucht dort die große Liebe. Ein ungewohntes Bild, nachdem man ihn zuvor bereits in zahlreichen anderen Dating-Formaten wie "Ex on the Beach" oder "Are You The One" gesehen hatte. Seine Reality-TV-Premiere hatte er übrigens bei "Temptation Island". Dort konnte er der Versuchung nicht widerstehen und seine damalige Freundin Alicia (30) und er gingen danach getrennte Wege.

Im Dschungelcamp trifft Yasin übrigens – wie sollte es anders sein – auch auf eine seiner Verflossenen. Er bandelte in der Vergangenheit mit Yeliz an, traf sie auch bei "Love Island VIP" wieder. Vielleicht knistert es ja am Lagerfeuer zwischen den beiden wieder. Denn immerhin ist Yasin nach der RTLZwei-Show weiterhin Single, wie er InTouch Online verriet.