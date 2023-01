Dschungelcamp: Prüfungs-Schock! Ging RTL damit endgültig zu weit?

Die Dschungelprüfungen sind bekanntlich nichts für schwache Nerven. Doch was die Kandidaten Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo in der letzten Folge des Dschungelcamps durchmachen mussten, war wirklich schwer mit anzusehen. In der Prüfung "Shitstorm - Die letzte Spülung" bekamen die beiden Camper die volle Ladung Ekel ab. In einem verdreckten Toilettenhäuschen mussten sie sich auf zwei Kloschüsseln gegenüber sitzen und insgesamt zwölf Fragen abwechselnd beantworten und das Lösungswort buchstabieren. Das lag ihnen wohl weniger und Tessa und Cosimo schafften es nur zwei Fragen richtig zu beantworten. Für alle restlichen Fehler bekamen sie jegliche Widerlichkeit aus allen Richtungen über sich geleert.