Dschungelcamp: Stefan-Mross-Aussage – Sam Dylan macht Anna-Carina Woitschack nervös

Für Sam, Anna-Carina und ihre vier Mitstreiter Jörg Dahlmann (66), Edith Stehfest (29) und Maurice Dziwak (26) geht es dann per Helikopter in Richtung Camp – und zur ersten Prüfung. Doch die erfüllen nur drei von ihnen: Edith, Maurice und Jörg. Die anderen kneifen angesichts des Bungeesprungs in luftiger Höhe.