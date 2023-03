DSDS: Abbruch-Drama! Die Jury zieht einen Schlussstrich

"Pietro, Leony und Katja sind ausgezogen, da sie keine Privatsphäre hatten und auch mit dem Zustand des Ressorts nicht zufrieden waren", erklärt ein Insider dem Blatt. "Da renovierten Hotel-Mitarbeiter munter die Häuser oder fuhren mit Schubkarren durch die Gärten ihrer Unterkünfte. Daher wollten sie schnell wieder weg!"

Pietro, Leony und Katja suchten also schnellstmöglich das Weite. Und Dieter Bohlen? Der war von Anfang an in einem Luxushotel in Phuket untergebracht. Jetzt sollen seine Jury-Kollegen ebenfalls dort sein. Das war's dann wohl mit seinem Wunsch nach Ruhe...