DSDS - Staffel 22: Jury wird verkleinert! Sie sollen künftig neben Dieter Bohlen sitzen

Die Zeitung will nun aber die Namen erfahren haben, die in diesem Jahr neue Gesangstalente mit Dieter Bohlen suchen. Und Überraschung: Es sind dieses Mal scheinbar nur zwei Stars neben dem Produzenten am Jurypult. Dem Bericht zufolge sollen Rapper Bushido (46) und Ballermann-Star Isi Glück (34) ihre Expertise einbringen, um Deutschlands neuen Superstar zu finden. RTL hat kein Statement dazu abgegeben. "Zu Spekulationen rund um DSDS äußern wir uns nicht", heißt es vonseiten des Senders.