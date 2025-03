Ehekrise wegen "Let's Dance": Jetzt packt Robert Geiss aus

Was nach über 30 Ehejahren auffällt? Die Geissens sind unzertrennlich! Sie reisen gemeinsam um die Welt, stehen zusammen vor der Kamera und verbringen jede Minute miteinander. Das scheint auch ihr Ehe-Geheimnis zu sein. Denn kaum sind sie getrennt, ziehen dunkle Wolken über dem Glück auf. So beispielsweise 2014, als Carmen Geiss für "Let's Dance" übers Parkett fegte.

"Das war ganz dramatisch, als Carmen 'Let’s Dance' gemacht hat", so Robert Geiss ganz offen gegenüber RTL. "Da war sie ja tatsächlich die ganze Woche weg." Das Problem? Er war ganze vier Wochen mit den beiden Töchtern Shania (20) und Davina Geiss (21) alleine – und die waren damals immerhin erst süße zehn und elf Jahre alt! Robert war besonders mit dem Haushalt überfordert. Kochen, waschen, bügeln? Nichts für den Geschäftsmann – dabei hatte er sogar eine Reinigungskraft an seiner Seite. "Das war natürlich ein bisschen katastrophal", gesteht Robert. Und auch Carmen muss zugeben, dass diese Zeit an ihrer Ehe genagt hat.

Aber auch diese Krise haben sie gemeistert. Die beiden sind eben unzertrennlich ...

