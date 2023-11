Ekaterina Leonova: "Wirklich sehr schwierig"! Jetzt spricht sie über die Liebesgerüchte

Aktuell soll die Tänzerin Single sein, doch darauf angesprochen, kämpft Ekat mit den Tränen: "Das wünsche ich keinem. Die Leute, die mich kennen, die lachen darüber. Aber viele Menschen lesen so etwas und glauben es dann." All das macht es für den "Let's Dance"-Star so schwierig, jemanden unter normalen Umständen zu daten und kennenzulernen: "Es ist wirklich sehr schwierig. Wenn man mit einem Freund Essen geht, sich mit einem Freund trifft oder mit jemandem tanzt, dann wird man direkt durch die Presse verkuppelt", erklärt sie.