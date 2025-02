Ekterina Leonova: Ungeschminkt? "Anfangs hatte ich wirklich Angst davor"

Und überhaupt, in Bezug auf ihren Partner ist etwas anderes ohnehin viel entscheidender: "Für mich ist wichtig, dass mein Freund mir in Jogginghosen, unausgeschlafen und mit Augenringen und Bad-Hair-Day immer noch sagt: ‚Du bist toll!‘." Sie sei eben nicht nur "Profitänzerin und Püppchen". "[Ich bin kein] Accessoire für einen Mann, also etwas Schönes an seiner Seite." Das Äußerliche sei ohnehin vergänglich!

Damit schließt sich auch wieder der Kreis zum Thema Schminke, denn: "Make-up soll die natürliche Schönheit unterstützen, nicht verändern", findet Ekaterina. Es könne Stärken hervorheben und kleine Makel kaschieren. "Wichtig ist, dass man sich wohl in seiner Haut fühlt – ob mit oder ohne Make-up. Wenn man sich ohne Make-up gut fühlt, dann ist das perfekt. Und wenn man an manchen Tagen ein bisschen mehr braucht, um sich selbstbewusst zu fühlen, dann ist das auch völlig in Ordnung."