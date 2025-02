"Sommerhaus der Normalos": Was ist schon normal?

Wer sich "Das Sommerhaus der Normalos" anschaut, wird zwar zunächst niemanden erkennen, doch das wird sich schnell ändern. RTL will die Teilnehmer ins Rampenlicht rücken – und einige von ihnen werden zweifellos ihren Weg in weitere TV-Formate finden.

Reality-TV ist ein Sprungbrett in die Medienwelt, und wer sich hier geschickt präsentiert, hat gute Chancen, bald in anderen Shows aufzutauchen. "Normal" ist in diesem Universum also ein sehr flexibler Begriff.

Die Gewinner*innen der bisherigen "Sommerhaus der Stars"-Staffeln findet ihr im Video: