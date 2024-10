Elena Miras: Der wahre Grund für ihren Ausstieg bei PBB

Doch eine Frage stellt sich nach diesem Kommentar der 32-Jährigen: Hätte Elena etwa in den TV-Container zurückkehren können? Scheinbar wurde ihr ein Wiedereinzug bei "Promi Big Brother" verwehrt. War der geplante Heiratsantrag etwa der wahre Grund für ihr PBB-Aus? Eins ist klar, so wie man Elena Miras kennt, ist das letzte Wort in der Sache, gewiss noch lange nicht gesprochen.

Welche "Promi Big Brother"-Kandidaten ebenfalls für ordentlich Furore sorgten, erfährst du im Video: