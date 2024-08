Wenn es um ihr Privatleben geht, ist Elena Miras in den vergangenen Monaten ruhig geblieben. Auf Instagram zog sie sich eine Weile zurück, war auch nur noch wenig im TV präsent. Im Sommer-Dschungelcamp verriet sie bereits, was dahintersteckte. Sie litt an Depressionen. Hinzukam, dass bei ihr vor einer Weile die Diagnose Trigeminusneuralgie gestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine chronische Schmerzerkrankung. Mittlerweile geht es ihr wieder deutlich besser – das ist auch im Legenden-Dschungel zu spüren. Über ein Thema schwieg die 32-Jährige bislang aber weitestgehend: Ihr Familienleben. Damit war an Tag 13 allerdings Schluss.

Erst berichtete sie unter Tränen, dass ihre Tochter Aylen ohne Vater aufwächst, weil dieser sich nicht kümmere. Bei dem Vater handelt es sich um Reality-Star Mike Heiter. Der erklärte ebenfalls bereits im Dschungelcamp im Januar, dass er seine Tochter nur sehr selten sehe. Doch mittlerweile gibt es einen anderen Mann in Elenas Leben – und dieser ist laut ihrer Aussage auch wie ein Papa für ihre Tochter.