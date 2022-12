Elena Miras: Schrecklicher Verlust! Jetzt muss sie stark sein

In ihrer Instagram-Story nimmt Elena Miras ihre Fans beinahe täglich mit in ihr Leben. Klar, dass die Sorge bei ihren Fans groß ist, wenn sich der Netz-Star dann eine Zeit lang nicht meldet. So war es in den letzten Tagen bei der sonst so aktiven 30-Jährigen der Fall. Der Grund? Sie berichtet von gesundheitlichen Problemen in ihrem engsten Umfeld. Einer Person, die ihr sehr nahe steht soll es nicht gut gehen. Elena wird sichtlich emotional als sie das Thema mit ihren Fans teilt und ist sogar den Tränen nah. Nun folgt bereits die nächste Hiobsbotschaft auf ihrem Instagram-Account.

Die Mutter der kleinen Aylen teilte nun ein Bild in ihre Story, das nichts Gutes vermuten lässt. Auf einem dunklen Hintergrund schreibt die Reality-TV-Beauty: "Ruhe in Frieden" und versieht das Bild mit Emojis einer Friedenstaube und betenden Händen. Ob es sich bei ihrem Verlust, um die Person handelt, von der sie bereits die letzten Tage sprach, ist unklar. Bleibt nur, der Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin in dieser schweren Zeit viel Kraft zu wünschen.

