Elena Miras nach Trennungs-Gerüchten: Jetzt packt sie die Wahrheit aus

Weiter lässt die TV-Bekanntheit ebenfalls durchsickern, was diese schlimmen Neuigkeiten mit ihr machen: "Damit ist natürlich nie zu spaßen und man nimmt es nicht einfach so hin. Es beschäftigt mich und deshalb habe ich diese Auszeit gebraucht." Um wen es sich genau handelt, will Elena Miras nicht verraten, dennoch scheint es sich um eine Person zu handeln, die die 30-Jährige sehr emotional werden lässt und sie sogar ein Tränchen vor laufender Kamera verdrücken muss. Da bleibt nur, ihr für die kommende Zeit viel Kraft zu wünschen.

Elena ist dafür bekannt kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit wem sie sich bereits alles anlegte, erfährst du im Video: