Helena Fürst & Elena Miras: Unfassbare Vorwürfe! Jetzt wird es richtig schmutzig

Elena platzt der Kragen

"Helena hat in der Sendung meine Tochter beleidigt. Das wurde nicht ausgestrahlt. Sie ist komplett durchgedreht an einem Abend. Komplett. Also, ihr habt keine Ahnung, was da alles passiert ist. Das war alles nicht mehr auszuhalten", feuert Elena in ihrer Instagram-Story. "Die hat Sachen gemacht, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, zum Glück wurde das nicht ausgestrahlt, weil es einfach für sie nicht gut wäre. Deswegen war die Entscheidung richtig, dass sie aus der Sendung genommen wird. Man beleidigt keine Kinder, man provoziert nicht andauernd Leute und hört nicht auf damit."

Elena findet sogar, dass man Helena nicht an der Sendung hätte teilnehmen lassen dürfen! "Wenn jemand mein Kind beleidigt, dann ist bei mir Ende Gelände. Das war einfach zu krass. Ich war so froh, als sie gegangen ist. Das könnt ihr euch alle nicht vorstellen", poltert sie weiter. Auweia...