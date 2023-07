Ella Endlich: Neues Glück kurz nach der Geburt!

Da scheint die Schlagersängerin ja voller Glück und Energie zurück in ihr Leben als Musikerin gestartet zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich so kurz nach der Geburt mit ihr Leben als Neu-Mami und Bühnen-Star nicht übernimmt. Bislang wirkt es jedoch so, als könnte es Ella Endlich damit nicht besser gehen.