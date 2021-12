Elyas M’Barek: Jetzt lässt er die Beziehungs-Bombe platzen!

Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht nach einem romantischen Candle-Light-Dinner aussieht! Elyas M’Barek postet nun auf Instagram einen ganz privaten Einblick in sein Liebesleben. Eigentlich ist über dieses aktuell noch nicht viel bekannt, jedoch wurde der Schauspieler in letzter Zeit bereits öfter mit der gleichen Frau an seiner Seite erwischt. Wer ist die hübsche Unbekannte, die er jetzt ganz stolz in seiner Story präsentiert?