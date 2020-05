Jeannine Michaelsen: So verboten sexy ist ihr Tattoo

Wenn sich bei gegenseitig übertrumpfen, bleibt selten Platz für eine dritte Person. Umso beeindruckender verteidigt Jeannine Michaelsen seit 2012 ihren Posten als Moderatorin der ProSieben-Show „Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt“. Dank jede Menge Witz und Verstand kann die gelernte Musical-Darstellerin locker mit den beiden Kindsköpfen mithalten, doch das ist noch längst nicht alles was sie zu bieten hat. Mit ihren sexy Tattoos verdreht Jeannine Michaelen den Zuschauern gekonnt die Köpfe.

Jeannine Michaelsen: So sexy ist ihr Rücken-Tattoo

Ob beim Moderieren oder auf dem Roten Teppich, ab und an lässt Jeannie Michaelsen in ihren knappen Outfits auch mal etwas tiefer blicken. Und was dann zum Vorschein kommt ist wirklich überraschend. Die Moderatorin hat nämlich in Sachen Körperschmuck ordentlich etwas zu bieten. Beim deutschen Comedy-Preis 2016 lüftete die Wahlkölnerin endlich das Geheimnis um ihre Tattoos. In einer bodenlangen, roten Robe mit tiefem Rückenausschnitt zeigte sie bei der Preisverleihung ihre sexy Kehrseite. Fast über ihren ganzen Rücken erstreckt sich das Tattoo eines süßen Comic-Mädchens. Ziemlich ausgefallen, aber definitiv eine Augenweide!

Mit ihrem sexy Tattoo auf dem Rücken stiehlt Jeannine Michaelsen ihrer Kollegin Annie Hoffmann auf dem Roten Teppich die Show Foto: Getty Images

Auf Instagram lüftet Jeannine Michaelsen das Geheimnis um ihre Tattoos

Im roten Abendkleid beweist Jeannine Michaelsen einmal mehr wie sexy ein nackter Rücken sein kann, doch erst unterhalb ihrer Gürtellinie warten die ganz großen Überraschungen. Während sie ihren durchtrainieren Körper auf ProSieben meist in hippe Outfits hüllt, zeigt die Moderatorin auf ihrem Account gern was sie zu bieten hat. Insbesondere ein Schnappschuss aus dem Südafrika-Urlaub sticht dabei besonders ins Auge. Und das nicht wegen der wunderschönen Landschaft... Während Jeannine den atemberaubenden Blick auf den Tafelberg genießt, erfreuen sich ihre Follower am Anblick ihres sexy Tattoos. Entlang ihrer Hüftknochen schlängeln sich einige schwarze Ranken und lenken den Blick direkt auf ihren Schritt. Ganz schön sexy, Frau Michaelsen...

