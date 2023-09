Emma Roberts: Mega-Glow! Der schimmernde Make-up-Look für den Herbst

SCHRITT 2

Weiter geht’s mit dem Augen-Make-up: Das bewegliche Lid mit braunem Schimmerlidschatten betonen. Die Lidfalte für mehr Tiefe anschließend mit einer intensiveren Bronzenuance in Szene setzen. Zum Schluss noch einen Hauch des braunen Lidschattens am unteren Lidrand verteilen und die Wimpern tuschen. "Ich kaufe ständig neue Mascara und möchte am liebsten alle ausprobieren", schwärmt die Schauspielerin. Jetzt noch die Brauen mit einem Brow Pencil nachstricheln, dann …