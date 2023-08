Eros Ramazzotti & Michelle Hunziker: Süße Szenen! Tochter Aurora Ramazzotti zeigt ihr Glück

Für Aurora Ramazzotti könnte es aktuell eigentlich kaum besser laufen. Mit ihrem Partner Goffredo Cerza wurde sie im vergangenen März zum ersten Mal Mama und genießt seither die Zeit mit Söhnchen Cesare in vollen Zügen. Auch Mama Michelle Hunziker und Papa Eros Ramazzotti dürfen zum perfekten Glück jedoch natürlich nicht fehlen. Mit der einstigen "Wetten, dass..?"-Moderatorin verbrachte die 26-Jährige zuletzt einen Familienurlaub auf Sardinien und Papa Eros? Der lud seine Tochter zu einem seiner Konzerte ein und holte die Neu-Mama sogar zu sich auf die Bühne, um gemeinsam ein Ständchen zum Besten zu geben. Wie glücklich Aurora all das machte, fasste sie nun in einem süßen Instagram-Post zusammen: