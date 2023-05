Estefania Wollny: Trennung von Ali? Jetzt kommt alles raus!

Die Fans können aufatmen. Estefania und Ali sind scheinbar noch ein Paar. Zwar postet Estefania nichts mehr von ihrem Schatz, dafür aber ihre Familie. "Gestern noch Servet und Ali bei der Insta Story von Florian gesehen. Die saßen in der Türkei alle zusammen in einer Bar und haben das Fußballspiel BVB geschaut", beruhigt ein Fan auf Facebook. Ein anderer bemerkt: "Glaub nicht, da letztens ein Video zum Muttertag gezeigt wurde und da war Ali dabei also." Vielleicht will Estefania ihr Liebesglück einfach abseits der Öffentlichkeit genießen...

