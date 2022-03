Eva Benetatou: Jaa, Baby Nummer 2!

Eva wünscht sich noch ein Baby

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Eva irgendwann noch ein zweites Kind bekommen möchte. "Auf jeden Fall. Mit dem richtigen Mann, wenn Gott es so will", verrät sie.

Ihr Traumprinz lässt bisher allerdings noch auf sich warten. Und wenn er dann irgendwann da ist, sollte er auf jeden Fall keinen kleinen Penis haben. Ja, tatsächlich! "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es sei mir nicht wichtig", gesteht sie. "Aber ich glaube, egal welche Größe... man muss sein bestes Stück auch handhaben können."

Doch letztendlich kommt es Eva dann doch auf das richtige Gefühl an, das der Mann ihr vermitteln kann. "Ich stehe überhaupt nicht auf One-Night-Stands", klärt sie ihre Fans auf. "Bin ein Beziehungsmensch und das wird auch immer so sein."

