Eva Benetatou: Einzug bei "Prominent getrennt"

In ihrer Instagram Story verriet die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin nun, dass sie das Format natürlich verfolgt und sich auch sehr gut vorstellen könnte, daran teilzunehmen. Mit welchem ihrer Ex-Partner sie dann wohl einziehen würde? Höchstwahrscheinlich käme da noch am ehesten der Vater ihres Babys George Angelos in Frage - Chris Broy. Mit ihm nahm sie bereits am "Sommerhaus der Stars" teil. Wie sie sich ihre Teilnahme bei "Prominent getrennt" vorstellen würde verriet sie nun ihren Fans: