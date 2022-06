Eva Benetatou: Krasse Beichte! Selbstbefriedigung im Flugzeug

In einer Instagram Fragerunde kam Eva Benetatou nun in Plauderlaune und ließ schlüpfrige Details zu ihrer Zeit als Stewardess durchsickern. Auf die Frage, ob sie schon mal jemanden „im Flugzeug beim Sex erwischt“ hat, antwortet sie prompt mit einer deutlichen "Oh ja!". Weiter berichtet sie: "Die Passagiere denken immer das kriegt keiner mit auf der Langstrecke, weil alle schlafen. Aber wir haben alle 15 bis 30 Minuten Kontrollgänge“. Bei diesen habe sie schon so einiges miterleben dürfen. Von Sex auf der Flugzeugtoilette bis hin zu "Männer, die sich an Board auf ihrem Sitzplatz unter der Decke selbstbefriedigt haben." Das war für die Bachelor-Beauty ein No-Go: „Im ersten Moment weiß man gar nicht, wie man reagieren soll.“

Doch auch sie selbst ist kein Unschuldsengel und verrät weiter, dass auch sie Teil des "Mile High Clubs" sei, dessen Mitglieder schon einem Sex über den Wolken hatten. Sie verrät: "Im ‘Crew Rest’ hat man es einfacher". Aber dabei bleibt es wohl nicht. Weiter lässt sie durchsickern, wo es bei ihr sonst bereits im Flugzeug zur Sache ging: "Im Cockpit war es auch sehr aufregend."

So so, ganz schön intime Details, die die jetzige Influencerin und Mutter von Baby George nun auspackt. Doch diese Zeiten scheinen längst vorbei zu sein. Wie sie schon in der Vergangenheit zugab, ist der Job als Stewardess mit ihrem Kleinen für sie gar keine Option mehr.

Auch Prinz William scheint noch eine ganz andere Seite zu haben, die er vor der Öffentlichkeit verstecken will. Mehr dazu im Video: