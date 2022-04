Eva Benetatou: Jetzt bekommt Oliver Pocher sein Fett weg!

Weiter macht sie eindeutig klar, dass sie genauso wenig von Oliver Pocher hält, wie er von ihr: "Ich habe deine Frau und dich bewusst blockiert, weil ich finde, dass so bösartige Menschen wie ihr erst recht kein gutes Vorbild sind. Was wirst du eines Tages deinen Kindern erzählen?! 'Ich habe mein Geld verdient, indem ich meine Mitmenschen durch den Kakao gezogen habe!' Sie werden sicher stolz auf dich sein. NICHT!" Autsch, ganz schön harte Worte für den Mann von Amira Pocher.

Jedoch sieht Eva ihren Fehler dann auch selbst ein und muss am Ende doch noch klein beigeben: "Aber ja: Blöde Aktion! Sorry for that. Kein Handy am Steuer!! Ich hätte schimpfen statt singen sollen."

