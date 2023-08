Evelyn Burdecki: Heftige Klatsche nach "Grill den Henssler"-Auftritt!

Am vergangenen Wochenende kämpften erneut eine Reihe von Prominenten um den Sieg und ein vorzügliches Mahl beim "Grill den Henssler Sommer-Special". Neben dem "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer und dem Livestreamer Knossi war auch Evelyn Burdecki dabei. Die quirlige TV-Schönheit machte jedoch nicht unbedingt eine gute Figur, wie die Zuschauer der "VOX"-Show finden. Auf Instagram ist ein regelrechter Sturm gegen die ehemalige "Dschungelcamp"-Königin entfesselt. Die Fans der Show schreiben unter einem Social-Media-Post des Senders: "Bitte nie wieder Evelyn Burdecki", "Bitte keine Einladung mehr an Evelyn B. Dieses Gekreische nervt - die Sendung wäre ansonsten echt gut gewesen" und "Warum Evelyn Burdecki? Sie kann überhaupt nichts. Selbst wenn jeder Schritt vom Coach erklärt wird. Albtraum. Sie nervt." Eine mehr als klare Botschaft, dass der Reality-Star in Zukunft nicht willkommen sein wird - also zumindest von Seiten der Zuschauer.

Ein harter Schlag für die 34-Jährige, die sich normalerweise großer Beliebtheit erfreuen kann. Doch das Publikum von "Grill den Henssler" sieht das vollkommen anders...