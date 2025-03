Fall Gene Hackman: Verwirrung um verstorbenen Hund aufgeklärt – neue Details bekannt

Die Umstände des plötzlichen Todes von Hollywood-Legende Gene Hackman (†95) und seiner Ehefrau Betsy Arakawa (†65) geben weiterhin Rätsel auf. Auch eine Woche nach dem Fund ihrer leblosen Körper in ihrem Haus in New Mexico sind die genauen Hintergründe unklar. Nun sorgt eine weitere Wendung in dem Fall für Aufsehen: Eine falsche Meldung über den Tod eines ihrer Hunde hat sich als Irrtum herausgestellt.