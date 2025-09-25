Statt purer Romantik setzt das Format auf Psychospiel und Taktik. Die Kandidatinnen müssen nicht nur ihrem Herzen folgen, sondern auch genau hinschauen und ihren Verstand einsetzen. Besonders interessant ist dabei, dass gleich drei Frauen im Mittelpunkt stehen. Diese Konstellation könnte automatisch für mehr Dynamik und Konflikte sorgen, als es bei vergleichbaren Shows mit nur einer Hauptperson der Fall ist.