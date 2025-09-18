Sylvie Meis verrät „Love Island VIP”-Wunschkandidaten – warum ihre Wahl so pikant ist

Mittlerweile steht fest: Sylvie Meis spielte mit ihrer Andeutung auf Pietro Lombardi (33) an. Der DSDS-Sieger, Chartstürmer und dreifache Vater lebt seit Kurzem wieder als Single, was die Wahl besonders spannend macht. Pikant: Zu diesem Zeitpunkt hatte Pietro öffentlich noch gar nicht über das Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa (30) gesprochen. Es sollte sein erster Red-Carpet-Auftritt nach der Trennung werden. War Meis also etwa besser informiert? Zumindest sorgt ihre Aussage für Spekulationen, ob hinter den Kulissen schon offen über das Liebes-Aus gesprochen wurde.