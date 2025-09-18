Sylvie Meis verrät „Love Island VIP”-Wunschkandidaten – warum ihre Wahl so pikant ist
Wenn es um die Singles bei „Love Island VIP” geht, hat Sylvie Meis einen klaren Wunsch. Doch der ist ziemlich pikant.
Sylvie Meis hat einen Wunschkandidaten für „Love Island VIP”.
Bei „Love Island VIP“ treffen auch in der aktuell laufenden zweiten Staffel wieder zahlreiche prominente Singles aufeinander, um in einer Luxus-Villa die große Liebe zu finden. Gespickt mit TV-Persönlichkeiten wie Dschungelkönig Filip Pavlović (31), Ex-Bachelorette Stella Stegmann (28) und Fitness-Model Nam Vo (33) sorgt das RTLZWEI-Format für jede Menge Flirt-Potenzial. Doch offenbar gibt es bei Moderatorin Sylvie Meis (47) noch einen ganz besonderen Wunschkandidaten, der für echten Wirbel auf der Liebesinsel sorgen könnte.
Sylvie Meis verrät: „Ich weiß ganz genau wen!“
InTouch Online hat bei der Moderatorin direkt nachgefragt, wen sie sich in einer kommenden Staffel als Teilnehmer wünschen würde. Sylvie Meis ließ dabei tief blicken und meinte nur vielsagend: „Ich weiß ganz genau wen.“ Für weitere Spannung sorgte sie mit dem Hinweis, dass ihr Favorit zur Premiere von „Love Island VIP“ in Köln als Überraschungsgast anwesend wäre. Einen Namen nannte sie allerdings nicht – wer könnte es also sein?
Heiße Spur führt zu Pietro Lombardi
Mittlerweile steht fest: Sylvie Meis spielte mit ihrer Andeutung auf Pietro Lombardi (33) an. Der DSDS-Sieger, Chartstürmer und dreifache Vater lebt seit Kurzem wieder als Single, was die Wahl besonders spannend macht. Pikant: Zu diesem Zeitpunkt hatte Pietro öffentlich noch gar nicht über das Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa (30) gesprochen. Es sollte sein erster Red-Carpet-Auftritt nach der Trennung werden. War Meis also etwa besser informiert? Zumindest sorgt ihre Aussage für Spekulationen, ob hinter den Kulissen schon offen über das Liebes-Aus gesprochen wurde.
Pietro Lombardi bei „Love Island VIP“ – Das hätte Zündstoff!
Ein Auftritt von Pietro Lombardi bei „Love Island VIP“ hätte echtes Sensationspotenzial. Bislang ist er bei der RTLZWEI-Kuppelshow nur musikalisch vertreten und steuert den neuen Titelsong bei. Die Vorstellung, dass der Sänger im kommenden Jahr tatsächlich die Villa bezieht, dürfte nicht nur die Quoten in die Höhe treiben, sondern auch das Teilnehmerfeld gehörig aufmischen.
Sylvie Meis’ Begeisterung für Pietro als möglichen Show-Liebesanwärter ist kein Zufall: Er hat viele Fans – vor allem weibliche. Würde er tatsächlich an „Love Island VIP“ teilnehmen, könnte das Format mit noch mehr Star-Power und sicherlich einigen Dramen punkten.
Wird Pietro sich der Liebessuche im TV stellen?
Ob Pietro Lombardi tatsächlich für die dritte Staffel 2026 in das Reality-Format einziehen wird, bleibt abzuwarten. Bislang standen derlei Formate nicht unbedingt auf Pietros Agenda.
