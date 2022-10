Fernsehgarten: Andrea Kiewel stellt Promi-Gast bloß und droht mit Rauswurf

Im ZDF-Fernsehgarten waren am vergangen Sonntag wieder mehrere Promi-Gäste eingeladen. Neben Florian Wünsche, Gunda Niemann-Stirnemann, Nadine Krüger und Pascal Hens mussten sich auch Lutz van der Horst und Simon Gosejohann in den Spielen beweisen. Die Stars durften im ersten Spiel "Lückenfüller" fehlende Wörter von bekannten Liedtexten einsetzen, während ein anderes Lied ablenkend laut gespielt wurde. Damit es auch fair bleibt, wies Moderatorin Andrea Kiewel das Publikum in ihre Schranken und ließ vor Beginn verkünden: "Nicht reinrufen. Die sollen sich alle selbst blamieren". Aber damit nicht genug. Auch "Fernsehgarten"-Co-Moderator Lutz van der Horst durfte sich einen kleinen Seitenhieb von der Moderatorin gefallen lassen. Er war von dem Titel "Modeikone", den ihm Andrea Kiewel verpasste, nicht sonderlich begeistert und ließ während des Spiels ein "Jetzt hör mal auf damit" verlauten, als sie ihn erneut wegen seines Hemdes so betitelte.

Auch Handball-Profi Pascal Hens kam nicht ungeschoren davon. Der Sportler wurde von der Moderatorin gefragt, welche Art von Musik das Handball-Nationalteam während seiner Zeit als Nationalspieler vor einem Spiel gehört habe, woraufhin er scherzhaft antwortete: "Natürlich haben wir uns vom ZDF-Fernsehgarten inspirieren lassen". Zu viel für Andrea Kiewel, die daraufhin nur "Tschüss, Pascal" sagte und ihn mit einem Rauswurf drohte. Schnell wurde jedoch klar, dass diese Neckereien der Fernsehgarten-Moderatorin nur ironisch gemeint waren. Tja, Andrea ist eben immer für eine Überraschung gut.

Auch in Sachen Liebe! Wie es wirklich um den Beziehungsstatus der Blondine steht, erfährst du im Video: