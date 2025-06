"The 50": Staffel 3 offiziell bestätigt! Welche Reality-Stars diesmal dabei sein könnten

Die Spannung steigt: Prime Video hat offiziell bestätigt, dass "The 50" in die nächste Runde geht! Nach dem Sieg von Raffa Plastic in Staffel 2 spekulierten viele Fans schon lange auf eine Fortsetzung – jetzt steht fest: Der Löwe ist zurück und öffnet erneut die Tore zu seinem Reality-Schloss. 50 Promis werden erneut vor spektakulären Herausforderungen stehen – doch wer wird Teil der neuen Staffel?