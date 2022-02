Tara Tabitha & Filip Pavlović: Heiße Küsse im Hotel vor der Show! Jetzt packt sie alles aus

Jetzt ist es raus! In einem Statement auf Instagram platzt es nun aus der Österreicherin heraus und sie berichtet, was wirklich zwischen Filip und ihr lief. Ihren Angaben nach, war ihr Kennenlernen im Camp nicht der erste mehr als freundschaftliche Kontakt den sie hatten. Schon vor Drehbeginn trafen sich die beiden im Hotel in Südafrika und gingen sogar gemeinsam auf ein Zimmer. Was dort wirklich passierte schildert das Reality-TV-Sternchen nun auf Instagram so: