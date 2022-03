Florian Silbereisen: Diese Worte tun weh

Via "Instagram" teilte Florian Silbereisen jetzt einen neuen Schnappschuss mit seinen Fans, der ihn bei den Dreharbeiten von "DSDS" zeigt. Eigentlich ein schönes Foto, mit dem er seine Community auf dem Laufenden hält. Doch das Traurige dabei: Floris Fans nutzen den Post, um ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. Unter dem Bild wettern sie: "Würde mich über eine Schlager Show mal wieder mehr freuen". Autsch! Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich der Sänger diese Vorwürfe nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer!