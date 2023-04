Florian Silbereisen: Einsam und verlassen! Helene ist Schuld

Inzwischen fordert die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, große und teure Show-Projekte einzustampfen, die den Steuerzahlern viel Geld kosten, aber keinen politischen Nutzen haben. So könnte auch Floris Schlager-Shows bald Geschichte sein. Für Florian bedeuten dies Zukunftssorgen und fehlende Ablenkung, da Helene ihn bei jeder ihrer 72 Konzerte mit Thomas vor den Augen der ganzen Welt immer wieder an die schmerzhafte Trennung erinnert. Es ist eine emotionale Liebesshow, die ihn die Einsamkeit noch deutlicher spüren lässt und die in ihm die Frage aufkommen lässt: Was hätte er anders machen können, um sein Glück zu finden?

