Florian Silbereisen: Fans sind sich sicher! Coming-out nach Trennung?

und waren DAS Traumpaar der deutschen Schlagerwelt. Gestern Abend dann der Schock! Beide entschlossen sich dazu, getrennte Wege zu gehen. Wie es heißt, soll Helene in ihrem Akrobaten Thomas Seitel einen neuen Mann fürs Leben gefunden haben. Doch was bedeutet das Liebes-Aus mit Helene für Florian? Die Fans des Schlager- haben dazu eine eindeutige Meinung!

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Die schönsten Bilder ihrer Liebe

Florian Silbereisen: Coming-out nach dem Liebes-Aus mit Helene?

Obwohl Helene und Florian zehn Jahre ihr Leben miteinander teilten und bei zahlreichen Auftritten immer wieder bewiesen, wie glücklich sie miteinander sind, machten immer wieder Gerüchte die Runde, in denen darüber gesprochen wurde, dass Florian schwul sein soll. Das nach der Trennung somit die Gerüchte-Küche um Florians Sexualität wieder ordentlich ins Brodeln gerät, ist somit kaum verwunderlich. So ist unter einem " -Post" von Helene zu lesen: "Jetzt kann sich Flori auch irgendwann outen und Du endlich Mama werden. Alles Gute." Ein weiterer Fan kommentiert Florians " -Post": "Leider haben viele Schwierigkeiten, sich in der Öffentlichkeit richtig zu OUTEN. Da wurde jahrelang eine PR Kampagne nach der anderen betrieben. Mich wundert die sogenannte PR Bruder und Schwester Trennung nicht." Ehrliche Worte, die eine klare Fan-Meinung verdeutlichen. Doch was sagt Florian zu diesen Spekulationen?

Florian Silbereisen spricht Klartext

Das Florian von den wilden Gerüchten zu seiner Sexualität nichts hält, zeigte der Schlager-Star bereits in einem Interview, welches einige Monate zurückliegt. Damals erläuterte der Star gegenüber dem Magazin "DB mobil": "Ich staune immer wieder, mit wie viel Klatsch und Tratscht sich Journalisten heutzutage beschäftigen." Wie es somit in Florians Liebes-Leben nach der Trennung weitergehen wird? Wir können definitiv gespannt sein...