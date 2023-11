Florian Silbereisen: Geplatzte Träume! Wer fängt ihn jetzt auf?

Gott sei Dank hat der Moderator Frauen in seinem Leben, die ihn auffangen können. Einerseits ist da seine Mama Helga, der er sehr nahe steht. Oder aber seine einstige große Liebe Helene Fischer, mit der er bis heure befreundet ist? Die Schlagerqueen kennt den Druck genau, unter dem ihr Ex momentan steht. Und nach zehn Jahren Beziehung weiß sie, wie sie ihn am besten aufbaut!

Oder wendet er sich lieber an eine andere Kollegin, mit der er oft heftig flirtet? Flori schwärmte zuletzt über Beatrice Egli: "Wir haben immer wieder sehr viel Spaß zusammen." Sehr gute Freunde seien sie. Gleich drei Frauen stehen bereit, ihm in diesen Stunden Mut zuzusprechen. Flori ist nicht alleine!