Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit und ein Baby!

Und wer ist seine Traumfrau, die bis jetzt auf ein öffentliches Liebesbekenntnis warten muss? Beatrice Egli (33)? Mit ihr wurde er bereits häufig kuschelnd und flirtend gesehen, sie ist Dauergast in seinen Shows, machte schon mehrfach mysteriöse Andeutungen. Bei seiner Geburtstagsshow im August verriet sie sogar, nachdem sie auf Baby-Gerüchte angesprochen wurde: "Wir verstehen uns ja sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute hier Geburtstag feiern können, aber es gibt noch keine Baby-Party." Raunen im Saal – und Flori wirkte erleichtert, dass Beatrice nicht mehr zu diesem Thema sagte …

Doch auch Österreicherin Melissa Naschenweng (31), mit der er ebenfalls auf Tuchfühlung ging, wird als Traumfrau an Florians Seite gehandelt. Beide Sängerinnen sind offiziell Singles – und sehr schweigsam in Sachen Liebe! Und: Beide wünschen sich eine Familie! Und was sagt Florian zu einem Baby? "Ich möchte Nachwuchs, aber ich weiß noch nicht, wie viel. Wenn Gott will, dann kommt irgendwann ein Baby." Haben sich seine Träume vielleicht längst heimlich erfüllt …?