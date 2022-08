Florian Silbereisen: Jetzt verabschiedet er sich still und heimlich aus der Öffentlichkeit

Merkwürdig: Auch an seinem Geburtstag (4. August) ließ er nichts von sich hören. Seit dem 24. Juli, einen Tag nach seiner letzten Live-Show "Das große Schlagercomeback", scheint er wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Auf Facebook, auf Instagram – Stille! Ist er eventuell zu Dreharbeiten auf dem "Traumschiff"? Fehlanzeige! Erst ab Januar wird er wieder als Kapitän über die Meere schippern, bestätigte uns das ZDF. Auch für weitere „Feste“-Shows sind derzeit noch keine Termine offiziell (am 20. August läuft im MDR um 20.15 Uhr nur eine Aufzeichnung vom 13. Juli: "Die Schlager des Sommers"). Jetzt fragen sich viele besorgt, ob Floris kultiger "Schlagerboom", der gerüchteweise am 22. Oktober stattfinden sollte, gar nicht mehr fest eingeplant ist. Denn bis jetzt hat der Ticket-Verkauf noch nicht begonnen …!