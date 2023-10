Florian Silbereisen: Keine Traumhochzeit! Sein Wunsch geht einfach nicht in Erfüllung

Ohne Zweifel hätte eine Märchen-Hochzeit zu Florian gepasst. Schon für ein Rendezvous packt der Entertainer die ganz große Romantik-Kiste aus. "Viele Kerzen, schöne Musik – am liebsten Balladen, Rosenblätter …", plauderte er einmal von seiner Idealvorstellung. Und wenn heiraten, dann auch in einer Kirche, mit Gottes Segen. "Ich glaube, dass es da jemanden gibt, der so ein bisschen auf mich aufpasst", sagte er einst. "Ich glaube, dass es da jemanden gibt, der mich ein bisschen lenkt, der mich beschützt. Und deswegen glaube ich, ja, das ist da irgendwas geben muss."

Aber dieses Lenken und Beschützen hat, was seine Beziehungen betrifft, bisher nicht so recht geklappt. Florian Silbereisen ist mit 42 Jahren immer noch unverheiratet. Mit Ex-Freundin Michaela blieb ihm der Weg zum Traualtar verwehrt, nach drei Jahren Liebe. Mit Superstar Helene Fischer ebenso – nach zehn Jahren Beziehung. Obwohl er sich gerade mit ihr alles vorstellen konnte. "Gerne fünf Floris", lachte er einmal. Doch beide große Lieben zerbrachen am Ende. Und zurück bleib ein Mensch, der auf der Suche war. Nach der großen Liebe, die für immer hält. Nach Geborgenheit und Familienglück!

Aber wer weiß, vielleicht findet der Musiker diese Glück ja noch und sagt dann endlich: "Ja, ich will!"