Florian Silbereisen: Liebes-Hammer! Vorbei mit dem Single-Leben!

Seit der Trennung von im Dezember 2018 ist es still im Liebes-Leben von ! Um so überraschender somit die jüngste News von dem Schlagerstar...

Helene Fischer: Jaa, es ist soweit! Im Herbst erfüllt sich ihr größter Wunsch

Florian Silbereisen ging leer aus

Nach dem traurigen Aus von Florian Silbereisen und Helene Fischer überschlugen sich dazu die Schlagzeilen. Schließlich galten die beiden als das Traumpaar der deutschen Schlager-Welt! Doch während Helene in ihrem einen neuen Mann fürs gefunden hat, ging Florian leider leer aus. Immer wieder wurden dem Sänger heiße Liaisons mit Kolleginnen angedichtet, die er jedoch vehement dementierte. Doch jetzt die Überraschung! Wie nun berichtet, könnte dem Single-Leben von Florian schon bald ein jähes Ende gesetzt werden...

Das Glück von Florian Silbereisen ist zurück

Wie Maite jetzt erklärt, ist sie felsenfest davon überzeugt, dass Florian schon bald eine neue Frau fürs Leben finden wird. So ist sie in der "MDR"-Talkshow "Riverboat" der Meinung: "Eine tolle Frau wird froh sein, mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, das wird schnell gehen." Sie fügt hinzu, dass Florian ein "gut aussehender, erfolgreicher, netter Kerl" ist. Worte, die Florian sicherlich freuen werden. Ob Maite wohl recht behalten wird und uns Florian in diesem Jahr mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

