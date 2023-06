Florian Silbereisen: Liebesdrama auf dem Traumschiff

Als sich Bastian und Anne auf dem Traumschiff nach Kolumbien in der 86 Folge kennenlernen, ist es genau ein Jahr her, dass Annes Mann tödlich verunglückte. Auch Bastians Leben änderte sich zu dem Zeitpunkt schlagartig, da ihm zur selben Zeit durch ein Spenderherz das Leben gerettet wurde. Auf Anhieb verlieben sich die beiden ineinander, doch Anne beschleicht ein schrecklicher Verdacht als sie die Narbe auf Bastians Brust sieht. Kann es wirklich sein, dass das Herz ihres verstorbenen Mannes in der Brust ihrer neuen Liebe schlägt?

Sie versucht über Doktor Sander herauszufinden, ob sich ihr Verdacht wirklich bestätigt, doch dieser kann und darf ihr nicht helfen. Völlig aufgelöst ist sich Anne sicher, dass sie ihre Gefühle für Bastian abschalten muss. Sie kann in dieser Ungewissheit nicht weitermachen und trennt sich von dem nichts ahnenden Bastian. Da kann Captain Florian Silbereisen ja froh sein, dass ihn solche Probleme privat nicht beschäftigen...

