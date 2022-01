Florian Silbereisen: Mega-Ärger! Jetzt geht alles den Bach runter

Fiese "Traumschiff"-Kritik

Denn was die Promi-Gäste so abliefern, unterläuft oft jedes Niveau. So sprang am Neujahrsabend plötzlich ein blonder TV-Neuling an der Reling entlang: Fashion-Influencerin Caro Daur. Auf der Überfahrt nach Namibia schlüpfte der Instagram-Star in die Rolle einer verliebten Passagierin. Doch statt gut gespielter Romantik wurde der Auftritt zum Fremdschäm-Debakel – statt heißer Küsse und schmachtender Blicke gab’s ungelenke Umarmungen. Die Empörung im Netz ließ nicht lange auf sich warten. "Das Einzige, was Caro Daur kann: grenzdebil in die Kamera grinsen", las man da oder: "Caro ist noch talentfreier, als ich dachte." Harte Worte, doch die 26-Jährige war nicht die Einzige, die in der Folge ihr Fett abbekam. Auch Sängerin Sarah Engels floppte als Zimmermädchen Tanja, die trotz großer Vorankündigung nur so kurz zu sehen war, dass sich die Zuschauer veräppelt vorkamen: "Für die Rolle von Sarah hätte man auch einfach eine echte Reinigungskraft nehmen können", schimpfte ein Zuschauer, "dann wäre wenigstens die Zimmerpflege realistisch."

Vielleicht sollte das "Traumschiff"-Team die Auswahl der Gast-Spieler doch mal überdenken. Zumal auch die ursprünglich für Weihnachten geplante Folge mit Luke Mockridge ausfiel – nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Comedian wollte das ZDF wohl lieber auf Nummer sicher gehen, um nicht noch mehr Quote zu verlieren. Denn die schrumpfenden Zuschauerzahlen lassen ahnen, wohin die Reise geht, wenn der Kurs nicht geändert wird: direkt in den Untergang.

