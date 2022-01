Helene Fischer: Mieser Verrat! Ein schlimmer Verdacht tut sich auf

Helene wurde verraten

Doch dann der Schock: Die ganze Mühe war vergeblich, die ersehnte Ruhe dahin. Laut "Bild" war es ausgerechnet eine Person aus dem engsten Familienumfeld, die private Details ausplauderte. Und die haben es in sich: So soll Helene nicht in der Klinik in Starnberg, sondern per Hausgeburt entbunden haben. Im Falle eines medizinisches Notfalls hätten Mutter und Kind also erst ins rund 40 Kilometer entfernte Krankenhaus gebracht werden müssen. Ein hohes Risiko, das Helene aber auf sich nahm, denn sie wollte die Geburt unbedingt geheim halten und sich nicht schon wieder dem riesigen Medienrummel aussetzen. Sie traf jede Vorkehrung für eine sichere Geburt in den eigenen vier Wänden am Ammersee, schottete sich von Freunden und Mitarbeitern ab. Ebenso wurde bekannt, dass Helenes Eltern ihre Tochter und deren Partner Thomas Seitel in diesen Tagen tatkräftig unterstützen, sie regelmäßig mit Essen versorgen. Das sind Details, die nur eine Person kennen kann, die den jungen Eltern wirklich nahesteht. So nahe wie zum Beispiel Günter Seitel, Thomas’ Vater?