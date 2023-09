Florian Silbereisen: Schlimmer Verdacht! Er setzt alles aufs Spiel

Wir wissen: Der Flori hat viel um die Ohren, tanzt auf 1000 Hochzeiten. Ende September moderiert er die "Schlagerchance" in Leipzig. Am 21. Oktober steht er für "Schlagerboom – Alles funkelt! Alles glitzert!" vor der Kamera. Am 25. November wird es in Suhl weihnachtlich mit "Das große Adventssingen". Und am 2. Dezember wird "Das Adventsfest der 100 000 Lichter" gesendet. Aber da wäre noch Zeit genug gewesen, einen alten Freund zu feiern. Einen, dem man viel zu verdanken hat. Hat Florian das vergessen?

Auch die Traumschiff-Dreharbeiten waren für "Kapitän" Silbereisen längst abgeschlossen. Eine berufliche Ausrede hat er offensichtlich nicht. Selbst die Entfernung vom Mondsee bis zum Europapark Rust ist überschaubar. Etwa 560 Kilometer für einen, der für andere Jobs um die ganze Welt fliegt, sind unproblematisch, oder?

Außerdem wäre die Feier mit privaten Freunden wie Giovanni Zarrella doch eine tolle Gelegenheit gewesen, mal wieder richtig miteinander zu quatschen. Florian, bedeuten deine Freunde dir denn nichts mehr?