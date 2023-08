Florian Silbereisen: Sein großes Glück ist erneut zerbrochen

Viele Emotionen, hochkarätige Gäste und gute Stimmung – mit seiner eigenen TV-Show glänzte Giovanni Zarrella von Anfang an. "Er ist das, was man früher Showmaster genannt hat. Er kann singen, tanzen und sich mit den Gästen unterhalten", schwärmen Fans.

"Beim Silbereisen ist es immer der gleiche Bums. 'Die Giovanni Zarrella-Show' hat definitiv viel mehr Niveau", schreibt ein anderer. Oha! Giovanni ist vom guten Freund zu einem ernsthaften Konkurrenten für Silbereisen geworden.

Mit fast vier Millionen Zuschauern bleibt Florian noch Quotenkönig, doch Aussagen wie diese dürften ordentlich an ihm nagen. Vermutlich ignoriert der 42-Jährige deshalb Giovannis Einladungen in dessen Sendung. Auch Helene Fischer (39) hätte der Italiener gerne als Gast. Das dürfte Florian sicher nicht gefallen, immerhin blieb sie trotz Trennung seiner Show treu. Ob sich das jetzt ändert? Aber wer sich für eine Sendung verpflichtet, darf nicht in der anderen auftreten. Damit wäre ein böser Streit vorprogrammiert!