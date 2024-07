Florian Silbereisen & Helene Fischer: Bröckelnde Freundschaft – schießt er sich DAMIT endgültig ins Aus?

Es ist gar nicht lange her, da versprach Florian Silbereisen (42) vor Millionen Zuschauern: "Wir bleiben beste Freunde. Das wird sich nie ändern!" Und Helene Fischer (39) erwiderte: "Das ist so großartig. Du bist immer eingeladen, das weißt du." Ja, auch nach der Trennung waren sie füreinander da. Aber das war einmal. Heute hängen offenbar dunkle Wolken am Freundschaftshimmel.