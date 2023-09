Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus! Nun geht er endgültig von Bord

Florian Silbereisen ist ein begehrter Mann! Als Schlagerstar und Moderationsgröße scheint er jeden TV-Abend für seine Zuschauer zu einem großartigen Event zu machen. Besonders als Kapitän des "ZDF Traumschiffs" begeisterte er tausende Fans. Doch damit könnte nun Schluss sein! Wie ein Insider gegenüber "Schlager.de" verrät, läuft der Vertag von Florian Silbereisen nicht mehr allzu lange: "Eine Folge wird in 2023 noch produziert, zwei in 2024. Und bis 2024 hat Silbereisen seinen Vertrag verlängert. Viele gehen davon aus, dass es dann so kommen wird: Es wird eine bombastisches 100. Episode-Jubiläum geben. Mit einer rauschenden Verabschiedung für den Kapitän. Und auch Florian Silbereisen wird wissen: Man sollte die Party verlassen, wenn es am schönsten ist..."

Ein Ende, das sich wohl kein Florian Silbereisen Fan herbeiwünscht! Schließlich schauten vergangenes Jahr rund 6,46 Millionen Menschen das "Traumschiff" im "ZDF". Doch die Tendenz ist abnehmend. Im Jahr 2020 waren es noch 7,81 Millionen Zuschauer. Auch der Insider aus der Produktion ist sich unsicher, was nach dem Jubiläum passieren wird: "(...) Was dann kommt? Ungewiss. Aber die Quoten zeigt ja schon die Tendenz, also, was die Leute nicht wollen." Es wäre ein herber Schlag für alle Fans von Florian Silbereisen, das ist gewiss...